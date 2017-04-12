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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
11:50  12 апреля 2017 1

В Екатеринбурге почти на сутки задержали рейс в Таиланд

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Самолет вылетит из Екатеринбурга на 19 часов позднееФото: Pixabay

В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на 19 часов задержали рейс авиакомпании Azur Air в таиландскую Паттайю, сообщает онлайн-табло авиаузла. Boeing 757-200 должен был подняться в небо 11 апреля в 23:00, вылет отложили до 17:30 12 апреля.

Онлайн-сервис указывает, что задержка случилась из-за позднего прибытия рейса ZF-9624. Планировалось, что самолет Azur Air прилетит из таиландского аэропорта Утапао в Екатеринбург 11 апреля в 20:55, а затем отправится с туристами в Паттайю. Но самолет вылетел из Таиланда значительно позже. На данный момент ожидаемое время прибытия лайнера в Екатеринбург — 15:50.

При этом в самой Azur Air нашему агентству заявили, что никакой задержки не случилось. «Почему в аэропорту значится как задержка, нам непонятно. Был перенос рейса. Более чем за сутки мы предупредили пассажиров о переносе, сейчас не могу сказать точно, когда. В аэропорту никто не сидит, пассажиры приедут к новому времени вылета», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе авиакомпании.

В авиакомпании изменение даты вылета объяснили переносом рейса, а не задержкой
Фото: Онлайн-табло Кольцово

Здесь не смогли назвать причину переноса даты рейса, лишь отметив, что это могло случиться «по требованию заказчика либо из-за производственной необходимости».

«Время вылета рейса было изменено по решению авиакомпании. В онлайн-тайбло аэропорта отображается время выполнения рейса, согласованное при формировании расписания на сезон», — прокомментировали «URA.RU» путаницу с расписанием в пресс-службе Кольцово.

Ранее стало известно, что Свердловская транспортная прокуратура завела административное дело в отношении Azur Air из-за рейса в Нячанг (Вьетнам), задержанного на двое суток.

Сергей Дианов
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