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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
11:47  12 апреля 2017 1

Российский солдат-срочник погиб, подорвавшись на мине

Солдаты, армия. Челябинск., солдат, боец, автомат, армия, оружие
Солдат подобрал с земли опасный снарядФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Крымском районе Забайкальского края солдат-срочник скончался после того, как подорвался на мине.

В больницу 20-летнего парня доставили в крайне тяжелом состоянии, вскоре он умер от полученных ранений. Пока обстоятельства гибели военнослужащего не разглашаются, передает телеканал 360. Известно, что трагический инцидент произошел во время патрулирования бывшего склада боеприпасов, когда солдат отклонился от маршрута, подняв с земли непонятный предмет, после чего тот сдетонировал, сообщает «Эхо Москвы».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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