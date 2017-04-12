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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:05  12 апреля 2017 5

Улюкаеву разрешили ездить лечиться

Басманный суд. Избрание меры пресечения Улюкаеву Алексею. Москва, улюкаев алексей
Улюкаев займется здоровьемФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Следствие разрешило бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, которого обвиняют в получении взятки в 2 млн долларов, ездить в лечебно-реабилитационный центр.

Решение вынесено в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении обвиняемому срока домашнего ареста, передает «Национальная служба новостей». Известно, что экс-министру необходима помощь врачей для лечения зрения.

Улюкаев был задержан по подозрению в получении взятки в середине ноября прошлого года. Сейчас бывший чиновник находится под домашним арестом, расследование продолжается.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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