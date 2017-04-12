{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,96
Динамика за 2 недели
Евро 60,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
12:02  12 апреля 2017 0

В Челябинске в трамвае скончался человек

Экология. Выбросы. Дым. Челябинск., пешеход, трамвай, смог
Пассажир внезапно скончался в салоне челябинского трамваяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожилой пассажир скоропостижно скончался 12 апреля, в среду, в салоне трамвая маршрута № 22 в Челябинске. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в МУП «Челябинский городской электрический транспорт». Трамвайное движение в сторону ЧМЗ от проспекта Победы временно остановлено.

«Пожилой человек только зашел в салон, как стал терять сознание. Пассажиры пытались ему помочь, среди них был медик. Но мужчина скончался до прибытия „скорой“, врачи проводили реанимационные мероприятия, но их попытки ни к чему не привели», — рассказали в «ЧелябГЭТ».

Все пассажиры покинули салон. Водитель и кондуктор ждут полицию, чтобы оформить протокол, и сотрудников ритуальной службы, которые должны увезти тело.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров