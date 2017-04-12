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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
12:09  12 апреля 2017 0

Борец с пермскими губернаторами заявил о своем участии в выборах

Предприниматель Константин Окунев во время интервью. Пермь , Окунев Константин
Окунев хотел бы стать самовыдвиженцем, если законодательство смягчитсяФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Лидер пермского общественного движения «Выбор» Константин Окунев заявил о старте своей избирательной кампании. Он ведет переговоры с партиями.

«В выборах губернатора я и моя команда будем принимать непосредственное участие», — объявил политик на пресс-конференции в среду, 12 апреля. На прошлой неделе Окунев вместе с коалицией «За прямые выборы» обратился к врио губернатора Максиму Решетникову и администрации президента России с инициативой смягчить «муниципальный фильтр» на выборах губернатора. В частности, предложено разрешить самовыдвижение кандидатов.

Если эта инициатива найдет отклик и законодательство изменится, Окунев будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Но уже сейчас политик ведет переговоры с партиями.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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