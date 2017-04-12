Борец с пермскими губернаторами заявил о своем участии в выборах

12:09 12 апреля 2017 0

Окунев хотел бы стать самовыдвиженцем, если законодательство смягчится Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Лидер пермского общественного движения «Выбор» Константин Окунев заявил о старте своей избирательной кампании. Он ведет переговоры с партиями.

«В выборах губернатора я и моя команда будем принимать непосредственное участие», — объявил политик на пресс-конференции в среду, 12 апреля. На прошлой неделе Окунев вместе с коалицией «За прямые выборы» обратился к врио губернатора Максиму Решетникову и администрации президента России с инициативой смягчить «муниципальный фильтр» на выборах губернатора. В частности, предложено разрешить самовыдвижение кандидатов.

Если эта инициатива найдет отклик и законодательство изменится, Окунев будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Но уже сейчас политик ведет переговоры с партиями.