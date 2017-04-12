{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,96
Динамика за 2 недели
Евро 60,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:14  12 апреля 2017 5

В Минздраве высказались о лишении безработных граждан полисов ОМС

Полис ОМС. Екатеринбург, полис омс, обязательное медицинское страхование
Полиса ОМС будут доступны всемФото: Александр Мамаев © URA.RU

Минздрав официально опроверг сообщения о том, что безработные и не оформленные официально на месте работы граждане России лишатся права пользования полисами обязательного медицинского страхования (ОМС), предполагающим получение бесплатной медицинской помощи.

В федеральном ведомстве уточнили, что право на получение бесплатной помощи закреплено в Конституции страны, поэтому полисов никто не станет лишать россиян, пишет РБК. Ликвидация базовой социальной гарантии не предусмотрена ни в одном из готовящихся к принятию документов, подчеркнули в ведомстве.

Ранее появились сообщения о том, что Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) лишат бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых россиян. Как сообщала газета «Известия», предполагалось, что таким гражданам предложат приобрести полис за 20 тыс. рублей.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров