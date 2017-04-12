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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:55  12 апреля 2017 8

Последний рубеж. Несмотря на протесты в Екатеринбурге, строители Храма на воде запросили финальное разрешение от свердловской власти

Согласительная комиссия в правительстве Свердловской области. Екатеринбург, кузнецов алексей
Минприроды - последний "бастион" свердловской власти в истории с храмомФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Битва за храм
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Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области рассматривает заявку на строительство религиозного сооружения в акватории городского пруда Екатеринбурга. В самом ведомстве «URA.RU» подтвердили, что документ, поступивший от ООО «Храм Святой Екатерины», рассматривается профильными специалистами.

Заявка была подана в начале 2017 года, однако ранее на вопрос журналистов «URA.RU» в министерстве заявляли, что о каких-либо запросах на эту тему им ничего не известно. Тем не менее согласование в минприроды остается последним принципиальным моментом, который необходимо учесть строителям перед началом проектно-изыскательских работ.

В планах инициаторов идеи строительства — компаний «РМК» и УГМК — возведение 65-метрового собора Святой Екатерины к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. В ближайшее время его архитектор намерен представить обновленный эскиз религиозного сооружения.

Общественная активность вокруг темы Храма на воде между тем не прекращается. А пятью днями ранее, 8 апреля, в Екатеринбурге прошла вторая по счету акция «Обними пруд», на которой от полутора до двух с половиной тысяч горожан, взявшись за руки, выстроились на набережной реки Исети, выразив таким образом свое негативное отношение к возведению храма на этом месте.

Антон Ольшанников
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