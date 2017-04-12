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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:37  12 апреля 2017 0

Улюкаеву продлили домашний арест

ПМЭФ-2014. Лица. Санкт-Петербург, улюкаев алексей
Экс-министра оставили дома до 15 июляФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву продлили домашний арест до 15 июля, такое решение вынес Басманный суд Москвы.

«Выслушав мнения сторон, суд решил удовлетворить ходатайство следствия о продлении меры пресечения обвиняемому в виде домашнего ареста на срок до 15 июля», — приводит слова судьи Натальи Дударь «Газета.ру». По словам следователя Романа Нестерова, состояние здоровья обвиняемого сейчас в норме, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что следствие разрешило Улюкаеву посещать лечебно-реабилитационный центр.

Татьяна Трушина
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