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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:32  12 апреля 2017 3

Путин не допустит цветной революции в России

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир
Путин знает о планах ЗападаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что власти не допустят цветной революции в стране и других государствах Организации Договора о кол­лек­тив­ной бе­зо­пас­нос­ти (ОДКБ).

«Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ», — заявил Путин.

Ранее об угрозе проведения цветных революций рассказали несколько руководителей стран — членов ОДКБ, среди которых президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, лидер Беларуси Александр Лукашенко и глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, передает телеканал «Мир».

Лев Истомин
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