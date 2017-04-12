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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:39  12 апреля 2017 2

95% жителей Екатеринбурга не знают, почему происходит смена времен года

Пресс-конференция в ТАСС-Урал ко Дню космонавтики. Екатеринбург, скрипниченко павел
Результаты опроса разочаровали ученыхФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые из УрФУ провели соцопрос среди жителей Екатеринбурга к Дню космонавтики. Оказалось, что 95% опрошенных не знают, почему происходит смена времен года.

«Мы опрашивали людей на улице Вайнера. Вопросы включали в себя общекультурные компетенции, например, почему меняются времена года и происходит смена дня и ночи. Изначально хотели сделать видеоматериал, но потом отказались от этой идеи. Потому что 95% людей на вопрос о смене сезонов отвечали примерно так: ну, есть весна, зима, осень. Были и правильные ответы, в основном у студентов технических направлений. А вот знания представителей более старшего поколения хромают. Несмотря на то, что у них астрономия в школах была», — рассказал «URA.RU» сотрудник кафедры астрономии и геодезии Института естественных наук УрФУ Павел Скрипниченко.

По словам ученого, это недоработка в области популяризации науки.

«У людей однозначно есть интерес к космосу. Но нет базовых знаний, поэтому все превращается в профанацию. Нужно создавать образовательные площадки, где люди могли бы пообщаться с учеными. Нужно вернуть астрономию в школы и создать что-то вроде идеологического интереса. Когда США нужно было полететь в космос, они уровень образования очень крепко подняли. И интерес к космосу у них до сих пор. У нас единицы сограждан были на Байконуре или Восточном. А в Америке миллионы людей приезжают к мысу Канаверал, чтобы посмотреть на запуск ракет. Для них это праздник, и они понимают, на что тратятся деньги налогоплательщиков», — добавил Скрипниченко.

День космонавтики отмечается 12 апреля.

Данил Бардин
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