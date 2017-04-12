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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
13:00  12 апреля 2017 0

Челябинцы жалуются на миллиардера из списка «Форбс». «Город покрыло черной коркой». ФОТО

Коркинский угольный разрез. Челябинск., тушение пожара
Угольщики не успевают тушить самовозгорающиеся в огромном карьере угольные пластыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Утром 12 апреля жители Коркино и поселка Роза направили десятки жалоб на выбросы из угольного разреза, сообщил «URA.RU» директор фонда «Моя планета» Виталий Безруков. Всю ночь горожане и жители поселка с трудом могли дышать из-за висящей в воздухе гари, а утром обнаружили засыпанные черными крупинками подоконники, крыши домов и автомобили.

«Жалобы начались еще ночью. А утром, когда рассвело, жители увидели вокруг это черное вещество — и жалобы начались вновь. Люди просят выяснить, что это за вещество и насколько оно опасно. Никто особо не сомневается, что это „подарок“ от угольного разреза, но опасение остается. Мы, в свою очередь, уведомили о происшедшем минэкологии области и территориальное управление Росприроднадзора. Представитель второго ведомства уже выехал на место, мы также собираемся побывать в Коркино», — рассказал «URA.RU» Виталий Безруков.

«В понедельник, когда шел дождь, просто воняло гарью. Даже в центре города все было затянуто смесью газов и водяных паров — как стена стояла. А сегодня, в среду, все просто покрыло черной коркой, весь город», — рассказали корреспонденту агенства коркинцы.

В пресс-службе Челябинской угольной компании, эксплуатирующей разрез, не смогли объяснить произошедшее. «Мы читали о бурой пыли. Возможно, к вечеру сможем прокомментировать», — заявил представитель ЧУК корреспонденту «URA.RU».

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Больше всего коркинцы беспокоятся о здоровье детей Фото: страница Facebook Виталий Безрукова

По распоряжению президента Владимира Путина часть жителей Розы была переселена из домов, расположенных в непосредственной близости от разреза. Однако «дыхание» самого глубокого в Европе карьера регулярно ощущают все жители поселка и шахтерского города. По наблюдениям экологов, последние несколько лет жалобы коркинцев и розинцев на разрез усиливаются в период с декабря по апрель. В это время преобладающий южный ветер и перепады давления способствуют тому, что скапливающиеся в чаше разреза газы и дым от эндогенных пожаров угольных пластов «выносит» на близлежащие населенные пункты.

По данным минэкологии региона, вечером 11 апреля в Коркино сохранялись неблагоприятные для рассеивания вредных примесей условия: инверсия и слабый ветер неблагоприятного направления.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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