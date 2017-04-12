{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,96
Динамика за 2 недели
Евро 60,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 апреля 2017
Главные новости 
12:47  12 апреля 2017 0

Сенатор США обещал доложить ФБР, как Бузова соблазнила Трампа по заданию Собчак

Персоны, собчак ксения
Собчак оказалась замешана в соблазнении ТрампаФото: Алексей Гущин © URA.RU

Екатеринбургские пранкеры Вован и Лексус дозвонились до американского сенатора Адама Шифа от Демократической партии, поведав от имени председателя Верховной Рады Андрея Парубия, что звезды шоу-бизнеса Ксения Собчак, Ольга Бузова и Аркадий Укупник собрали компромат на президента США Дональда Трампа.

Сенатору рассказали, что Ольга Бузова встретилась с Трампом в 2013 году, сделав интимные фото с будущим американским президентом, после чего передала снимки своей подруге Ксении Собчак, а та, в свою очередь, —своему «крестному отцу» Владимиру Путину, пишет Life.ru.

По легенде пранкеров, российским разведчиком, который общался с бывшим советником Трампа Флинном, оказался известный певец Аркадий Укупник, у которого был специальный пароль «На Дерибасовской хорошая погода».

В ответ сенатор заявил, что США готовы сотрудничать с разведкой Украины и что он доложит обо всем ФБР.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров