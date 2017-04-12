{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,96
Динамика за 2 недели
Евро 60,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
13:19  12 апреля 2017 0

Во время лыжной гонки в Югре мужчина превратился в женщину. ФОТО

Зрители югорского марафона обнаружили необычное превращениеФото: Russialoppet, Facebook

В социальных сетях обсуждают «перевоплощение» мужчины в женщину, якобы произошедшее во время югорского лыжного марафона в Ханты-Мансийске. На камеру в разное время были запечатлены два лыжника, разной половой принадлежности, однако бегущие с одинаковым бибом с номером 404.

Ясность в произошедшее внесли организаторы всероссийского марафона — запутала всех мастер спорта Елена Рожкова. «Рожкова Елена — волшебница Югорской долины! Волшебство на лыжных марафонах Russialoppet повторилось вновь. На этот раз колдуньей оказалась мастер спорта Рожкова Елена, доверившая пронести свой стартовый биб в первой части марафона неизвестному лыжнику. Благодаря бдительности российского технического делегата FIS, являвшегося в этот день участником Югорского марафона и ставшего невольным свидетелем чудесного переодевания, а также технологиям компании MySportFilm, перевоплощение лыжника под номером 404 из мужчины в даму раскрыто. MySportFilm — технологии, позволяющие снимать на фото и видео каждого участника», — комментирует официальная группа Russialoppet в Facebook.

«Чудесное превращение»
Фото: страница на Facebook, Андрей Каща

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров