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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:14  12 апреля 2017 0

Важен объем груди. В России разработали бронежилет для женщин восьми размеров

Благотворительный вечер Родная Челябинск, коса, сиськи, грудь, бюст
Разработчики учли не только рост женщин, но и объем груди (архивный снимок)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники российского НИИ стали, занимающегося разработкой комплексных средств защиты автобронетанковой техники и личного состава, создали специальный бронежилет для женщин. Новинка будет востребована из-за того, что все больше представительниц слабого пола хочет служить в правоохранительных органах.

Главными особенностями новинки являются применение защитной структуры с использованием металлокерамических бронеэлементов, которые обеспечивают надежную защиту по классам Бр1 и Бр2, минимальное запреградное воздействие и восемь типоразмеров, пишет «Интерфакс». Для обычных бронежилетов, как правило, число росторазмеров не превышает четырех.

Размерный признак женских бронежилетов, отмечает агентство, различается не только по росту, но и по объему груди с учетом строения женской фигуры. Бронежилет начали разрабатывать в 2015 году. «Сегодня он готов к производству под наименованием «Лига», — говорят в пресс-службе Научно-исследовательского института стали. Специалисты рассказывают, что институт столкнулся с проблемой создания бронежилетов для женщин еще в середине 80-х годов. Именно тогда НИИ поручили разработку бронежилета для президента СССР Михаила Горбачева и его супруги Раисы Горбачевой.

Лев Истомин
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