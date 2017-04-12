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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:25  12 апреля 2017 0

Средняя зарплата врача в России достигла 50 тысяч рублей

День города Челябинск, кировка, врач, доктор
Врачи стали получать больше 50 тысячФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя ежемесячная заработная плата российского врача в 2016 году составила больше 50 тысяч рублей, поднявшись за 12 месяцев на 6%. Такие данные обнародовал Минздрав.

У среднего медицинского персонала средний заработок в прошлом году поднялся на 4,4%, до отметки 28,1 тыс. рублей, у младшего медицинского персонала — на 9,6%, до 18,4 тыс. рублей.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ждет роста уровня заработной платы учителей до 200% от среднего дохода граждан по региону, пишет «Газета.ру».

Лев Истомин
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