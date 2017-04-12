13:48 12 апреля 2017 0

В 2016 году свердловский бюджет оплатил лечение более половины населения области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Отказ от обязательного медицинского страхования безработных свердловчан мог бы сэкономить региональному бюджету Среднего Урала до 19 млрд рублей. В 2016 году регион оплатил лечение 2,6 млн граждан. Правда, в их число входят и недееспособные жители.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что по инициативе ФОМС разрабатываются поправки в законодательство, согласно которым безработных и самозанятых россиян лишат бесплатных полисов ОМС. Поправки, по данным СМИ, должны были коснуться тех, за кого работодатель не платит страховых взносов. В частности, это граждане, занимающиеся трудовой деятельностью без оформления договоров. Им, а также безработным гражданам, было бы предложено приобрести полис ОМС за 20 тысяч рублей.

После публикаций о готовящихся изменениях Минздрав официально опроверг сообщения. Источник «URA.RU» в медицинской среде рассказал, что разговоры о «софинансировании» оплаты ОМС для граждан, которые фактически работают, имеют доход, но при этом не платят никаких налогов идет давно, но идеи лишить кого-то полисов пока не было.

Тем не менее, можно подсчитать, сколько бы сэкономил свердловский бюджет при принятии подобных поправок. В 2016 году из бюджета Свердловской области в Федеральный фонд ОМС поступило 19 млрд 123 млн рублей за неработающих граждан, сообщили «URA.RU» территориальном фонде по региону. Здесь насчитали 2 млн 620 нетрудоустроенных свердловчан (при общей численности проживающих 4 млн 470 тыс. человек). Правда, в этом числе оказались и группы недееспособных граждан, например, пенсионеры и инвалиды, которых изменения никак не коснутся.

«Что касается средств, которые „тратятся“ на каждого застрахованного по ОМС в Свердловской области — на 2017 год эта сумма составляет 9 647 рублей на человека (утвержденный подушевой норматив). Но это, если позволите, „средняя температура по больнице“, потому что наряду с гражданами, которые ежегодно получают помощь на несколько миллионов рублей, есть и те, кто годами не обращается даже за амбулаторной помощью», — рассказали нашему агентству в пресс-службе ТФОМС.

Чтобы примерно рассчитать объем средств, которые расходует регион на дееспособных безработных, в фонде предложили обратиться к статистике Департамента труда и занятости региона. Согласно данным организации, на 1 января 2017 года в органах службы занятости Свердловской области было зарегистрировано 31 299 безработных граждан — это те, кто обратились с просьбой помочь в поиске работы. По методологии Международной организации труда число безработных, но активно ищущих место заработка, значительно выше — 137,7 тыс. человек.

Путем нехитрых расчетов, можно получить цифры, что в регионе на лечение дееспособных безработных в год тратят, приблизительно, от 300 млн рублей до 1,3 млрд рублей.

В целом по России в настоящее время в ОМС застрахованы 146,5 млн человек.