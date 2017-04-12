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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:36  12 апреля 2017 0

День космонавтики могут сделать выходным за счет новогодних каникул

Кубок Гагарина. Магнитогорск, кубок гагарина
Полет Юрия Гагарина вся страна, возможно, будет отмечать выходнымФото: Илья Московец © URA.RU

День космонавтики предложили сделать официальным выходным днем. С такой инициативой выступили в Госдуме и в Общественной палате РФ.

«День космонавтики должен стать национальным праздником, символом победы нашего интеллекта в нелегкой борьбе, — заявил Дегтярев, слова которого приводит РИА „Новости“. — День космонавтики должен быть, скорее, все-таки выходным днем».

Дегтярев подчеркнул необходимость создать условия, чтобы в этот день молодежь могла бесплатно смотреть фильмы о космических победах и бесплатно посещать музеи, посвященные деятелям космонавтики и техническим достижениям в этой области.

С идеей сделать 12 апреля выходным выступили и в Общественной палате РФ. Певица Диана Гурцкая напомнила, что существует мало дат, которые объединяют все общество. День космонавтики — один из таких дней. Гурцкая уверена что «надо передать эту память потомкам». «Сейчас очень длинные новогодние каникулы, чтобы не увеличивать число выходных в году, можно взять один день оттуда», — предлагает член ОП, которого также цитирует РИА «Новости».

Татьяна Трушина
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