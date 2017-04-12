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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
14:05  12 апреля 2017 1

В Югре заявили о ликвидации парламентской партии

Сергей Миронов в Кургане, миронов сергей
На партии Миронова в ХМАО снова ставят крестФото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Аппарат регионального отделения «Справедливой России» в ХМАО прекратил свою работу. С таким заявлением выступил бывший эсер, депутат Думы Югорска Антон Пантин.

По словам Пантина, он несколько месяцев пытается передать в окружное отделение эсеров документы о выходе из партии 25 человек, акт сверки и текст открытого обращения на имя Сергея Миронова. «В связи с увольнением сотрудников несколько попыток передать документы в региональное отделение, но все безуспешно, так как руководитель аппарата Котовсков не отвечает на звонки по указанному на сайте телефону и по юридическому адресу регионального отделения не появляется — почту там принять некому, а председатель регионального отделения Сердюк лично не желает этого делать», — заявил Пантин. По словам депутата, ему пришлось отправить заказное письмо в Москву на имя Сергея Миронова.

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Руководитель аппарата окружного отделения «СР» Сергей Котовсков заявил «URA.RU», что Пантин никакие документы передать в партию и не пытался. «Пантин врет. Я могу это ему в лоб сказать. Это чистой воды пиар, но пиар с душком. Есть руководитель аппарата, есть юрист, есть бухгалтер. Значит, аппарат работает. Никаких документов от Пантина не ждем, он был исключен за действия, которые нанесли урон и политический вред партии», — рассказал Сергей Котовсков.

Пантин покинул «Справедливую Россию» в декабре 2016 года. Вместе с ним из партии вышли все члены отделения в Югорске. В декабре также были уволены руководитель аппарата регионального отделения партии Заур Бахшиев (его пост получил Сергей Котовсков) и специалист по организационно-массовой работе «Справедливой России» в ХМАО Александр Радишевский. Пантин ранее опубликовал открытое письмо к Сергею Миронову, в котором обвинил Михаила Сердюка в провале предвыборной кампании, по итогам которой эсеры получили только одно место в Думе ХМАО, потеряв мандат Госдумы и ряд кресел в муниципальных и окружном депутатских собраниях. Сам Сердюк эту ситуацию отказывается комментировать.

Антон Степыгин
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