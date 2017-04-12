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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:53  12 апреля 2017 0

Пострадавший при взрыве в петербургском метро скончался в больнице

Цветы на Площади Труда в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга. Екатеринбург, траур, скорбь, мемориал, возложение цветов, теракт в петербурге
Число жертв теракта растетФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Число жертв теракта, совершенного 3 апреля в метро Санкт-Петербурга, растет. В больнице умер мужчина, получивший множественные осколочные ранения и переломы.

Речь идет о 40-летнем Сергее Постнове, уточняет «Национальная служба новостей». Все эти дни пострадавший при взрыве находился в реанимации, где врачи бились за его жизнь. Сейчас из 50 пострадавших в больницах остаются 36 человек.

Ранее сообщалось о 14 жертвах теракта, в том числе при взрыве скончался предполагаемый исполнитель преступления Акбаржон Джалилов. Среди погибших был один несовершеннолетний, в основном жертвы младше 30 лет.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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