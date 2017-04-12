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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:02  12 апреля 2017 3

Совет Федерации единогласно принял заявление по Сирии

Совет Федерации. Москва, совет федерации
Сенаторы единогласно осудили СШАФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Совет Федерации 12 апреля принял заявление по поводу ракетного удара США по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс, который произошел в ночь на 7 апреля.

В документе верхняя палата Федерального собрания РФ призвала парламенты других стран осудить действия США против Сирии, а также поддержать усилия по прекращению военного конфликта в республике на основе резолюций СБ ООН, пишет «Федеральное агентство новостей».

Заявление члены Совфеда приняли единогласно.

Лев Истомин
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