14:13 12 апреля 2017 3

Обвинитель считает, что для самой Тропиканки достаточно 15 лет колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокурор назвал сроки, которые, по убеждению гособвинения, должны быть назначены членам семейной уральской банды Тропиканки. Жители села Нейво-Шайтанского, где происходили убийства, недовольны мягкостью возможного наказания.

Громкое уголовное дело семейной банды 41-летней Светланы Степенько по кличке Тропиканка вышло на финишную прямую. Прокурор озвучил сроки наказания, которые он потребовал для членов банды. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда, прокурор целую неделю зачитывал обвинение. В итоге для Светланы Степенько (Тропиканки) он потребовал 15 лет колонии, для ее 26-летнего сожителя Ильи Муравьева — 21 год, для сожителя дочери Тропиканки, 27-летнего Вячеслава Неглеца, — 18 лет. А для владелицы мехового магазина, 45-летней Натальи Глаголевой, с которой все началось, гособвинение потребовало три года колонии-поселения.

В понедельник, 17 апреля, подсудимым позволят сказать последнее слово, после чего суд уйдет на совещание для вынесения приговора.

Тем временем жители Нейво-Шайтанского возмущены позицией прокурора. «Обычно судья дает еще меньше, чем просит прокурор. Они уже больше года за решеткой, потом выйдут по УДО и скоро вернутся? Мы опасаемся за свою жизнь, так как дочь Тропиканки Владислава неоднократно заявляла в селе, что ее мать вернется и убьет всех, кто дал на нее показания. Заткнулась Влада и уехала из села только после того, как летом прошлого года сгорел ее дом. Так теперь Тропиканка в суде давит на жалость, что боится за жизнь дочери, — сказала „URA.RU“ родственница убитой Веры Мишагиной. — Следователь обещал, что Тропиканка получит 20 лет, а ее мужики — пожизненное. А Глаголева? С нее все началось, а ей всего три года колонии-поселения. Да она уже через год дома будет. Это издевательство!»

В своих показаниях люди вспоминают, что Тропиканка в частных разговорах в селе никогда не скрывала, что с детства мечтала создать собственную банду.

Банда Тропиканки обвиняется в убийстве односельчан ради денег. Началось с того, что Степенько задолжала владелице мехового магазина «Леон» в Алапаевске. Наталье Глаголевой. Чтобы вернуть долг, женщины придумали схему: Степенько подыскивает людей, на которых Глаголева через свой магазин сможет оформить якобы на покупку шубы, а деньги будут делить пополам. Так и долг будет погашен, и заработают. Кредиты, разумеется, никто возвращать не собирался. Тропиканка уговаривал односельчан оформить на себя кредит. Деньги она забирала, а людям говорила, что погасит долг позже сама. Когда Тропиканка узнала, что служба безопасности банка заинтересовалась подозрительными кредитами, жители села, оформившие на себя деньги, один за другим были убиты ею с подручными: одного сожгли заживо вместе с домом, другого забили ломом, а женщину в мороз вывезли в лес и бросили в овраг, из которого она не смогла выбраться и замерзла.