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Главные новости Тюменской области
16:08  12 апреля 2017 0

«Самый плохой» перевозчик Тюмени объяснил, почему возглавил антирейтинг

Маршрутки. Челябинск., маршрутка, общественный транспорт
Тюменские маршрутки часто ездят переполненнымиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени составлен рейтинг худших перевозчиков за прошедший март. Попавшие в «черный список» транспортники уверяют, что пострадали по объективным причинам, и сейчас проводят «работу над ошибками» вместе с городскими чиновниками.

Как сообщается на сайте «Тюменьгортранса», худшим перевозчиком, работающим на муниципальных маршрутах, в марте стало ООО «Тюменьавтолайн». Вторую строчку рейтинга заняло ООО «Караван-Авто», на третьей оказалось ООО «Автолинии».

Составители рейтинга отмечают, что он отражает уровень безопасности пассажирских перевозок в городе и позволяет определить те компании, которые честно исполняют условия контрактов. При составлении рейтинга учитывается, в частности, количество нарушений ПДД, пробег автобусов перевозчика и сумма наложенных штрафов.

Названный самым опасным перевозчиком «Тюменьавтолайн» работает на маршрутах № 66, 71, 77, 80 и 157. В компании корреспонденту «URA.RU» сообщили, что не считают себя «самыми плохими», пояснив, что на рост количества нарушений (30 в марте против 12 в феврале) повлияли, в том числе, и объективные причины.

В частности, маршрут №77 стал длиннее на 14 км, из-за чего увеличился интервал между маршрутками. В итоге людей на остановках собирается больше, они пытаются втиснуться в микроавтобус, а в итоге водитель «зарабатывает» штрафы за перегруз. 12 штрафов было получено за пересечение стоп-линии.

«Работу с водителями мы провели, — сообщили в „Тюменьавтолайне“. — Сейчас с городским департаментом транспорта решается вопрос об увеличении количества автобусов на этом маршруте. Причин, которые помешали бы нам выполнять условия контракта, нет».

Согласно данным на сайте «Тюменьгортранса», автобусы ООО «Караван-Авто» работают на маршрутах № 37, 51, 52, 57, 68 и 69. Занявшее третье место в рейтинге ООО «Автолинии» обслуживает маршруты 3, 6, 12, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 43, 76, 79, 84, 93, 135к.

Марина Шарапова
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