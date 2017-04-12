В Прикамье туристам предложат космическую ночевку

14:41 12 апреля 2017 0

После кражи титановой стелы с места приземления космолета районная администрация не рискнула ставить там металлический памятник Фото: сайт администрации Усольского района

Жители и гости Пермского края скоро смогут провести ночь на месте приземления советских космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева. Для этого власти Усольского района разрабатывают туристический маршрут. Краевой бюджет поможет муниципалитету с организацией походов, но вот содержание самой достопримечательности остается на балансе района.

Космический корабль «Восход-2» приземлился в пермской тайге 18 марта 1965 года. «Для понимания: из Усолья до Перми ехать 2,5 часа, и от Усолья до места приземления „Восхода“ еще 2,5 часа езды — я специально засекала время», — рассказала «URA.RU» глава Усольского района Елена Вшивкова. Сейчас паломничество к месту посадки Алексея Леонова и Павла Беляева можно совершить только «дикарем». В межсезонье это сделать затруднительно — дороги размывает. Зимой можно добраться на снегоходах, летом (при условии сухой погоды) — на внедорожнике. Но в скором времени туда будут организованы туры.

«Летом это будет тур выходного дня. Автобус довезет туристов до деревни Щекино, а оттуда уже можно будет пешком дойти до места приземления „Восхода“, там будет ночная стоянка. Зимой будут организованы походы на лыжах. Они будут длиться один день», — говорит Вшивкова.

«Я вперед смотрю, у меня еще вся жизнь впереди, а Паша в землю смотрит, как будто предчувствует скорую смерть» Фото: Алина Акмалова, группа «Типичное Усолье», «ВК»

Собеседница рассказала, что районные власти по мере сил поддерживают свою достопримечательность. Рядом с местом приземления Беляева и Леонова прореживается лес, чтобы туда можно было пройти. «Что самое интересное, на самом этом месте деревья так и не растут — это можно увидеть по всем фотографиям», — говорит Елена Вшивкова. Сейчас там установлен черный каменный обелиск на месте титановой стелы, которую в конце 1990-х годов украли на металлолом.

«Новую стелу к юбилею первого выхода человека в открытый космос мы поставили уже ближе к Усолью — на берегу Камы. Сначала хотели повторить старую, но внезапно родилась новая идея — с портретами космонавтов. Кстати, Леонову, который был на открытии мемориала, она понравилась. Он нам сказал, что портреты космонавтов вышли очень символичными. „Я вперед смотрю, у меня еще вся жизнь впереди, а Паша в землю смотрит, как будто предчувствует скорую смерть“, — сказал он. А на самом месте приземления мы решили поставить вот такой скромный обелиск — побоялись что-то большое и металлическое устанавливать», — рассказала глава Усольского района.

По ее словам, муниципалитет прилагает много сил, чтобы сохранить память о легендарном приземлении. «Сегодня у нас работает хороший музей в школе в селе Березовка. Там есть люди, которые помнят, как искали космонавтов. Недавно туда приезжали ребята с „Первого канала“ — они снимали ролики для фильма „Время Первых“ — наши материалы им очень помогли», — говорит Елена Вшивкова. Стоит отметить, что муниципальные власти сохраняют память о событиях 1965 года исключительно своими силами — без помощи краевого бюджета.

Фильм «Время первых» вышел в прокат 6 апреля. Он посвящен первому выходу человека в открытый космос. Часть киноленты снимали в Пермском крае, где приземлился «Восход-2» с космонавтами Алексеем Леоновым и Павлом Беляевым на борту. Правда, в картине показано не то место, где сел космический корабль. Создатели «Времени первых» выбрали более впечатляющие пейзажи Усьвы.