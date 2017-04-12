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12 апреля 2017
Главные новости 
15:05  12 апреля 2017 0

Власти Ямала забирают старую «Газель» у клуба голубеводов экс-губернатора Неелова в Тюмени

Выставка голубей Юрия Неелова. Тюмень. 25 января 2014, якушев владимир, неелов юрий
Юрий Неелов показывает Владимиру Якушеву голубей на выставкеФото: Николай Бастриков © URA.RU

Власти Ямала требуют от клуба заводчиков голубей экс-губернатора Ямала Юрия Неелова вернуть старую «Газель». Департамент имущества автономного округа подал иск в суд на Тюменский областной клуб голубеводов. Чиновникам удалось обязать любителей птиц вернуть автомобиль.

Согласно документам арбитражного суда, «Тюменский областной клуб голубеводов» в 2007 году по договору безвозмездного пользования получил грузовой фургон ГАЗ-2705. Год выпуска — 2006-й.

Тюменский клуб голубеводов работает при поддержке бывшего губернатора Ямала, а ныне сенатора Юрия Неелова. «Наша цель — вывести голубеводство на уровень государственной политики», — говорится в обращении бывшего ямальского лидера на странице клуба в Сети. Юрий Неелов нередко участвует и в выставках голубей в Тюмени и на Ямале.

Получить комментарии в клубе не удалось — в момент подготовки материала представитель клуба был недоступен для общения.

Юлия Фролова
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