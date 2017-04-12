{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:16  12 апреля 2017 4

Россияне считают бедными людей с доходом ниже 15,5 тыс. рублей

Скульптура нищего. Челябинск., альфа банк, попрошайка, нищий, бедность, банкрот
В России миллионам граждан не хватает денег на жизньФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне считают, что сегодня в России бедными можно назвать тех, чьи доходы меньше суммы 15 506 рублей на одного члена семьи в месяц. Два года назад эта сумма составляла всего 11 173 рубля. Эти данные привел ВЦИОМ по результатам свежего ежедневного опроса.

Отметим, что заметно отличается от среднего показатель бедности в российских столицах Москве и Санкт-Петербурге (21 681 рублей) и в сельской местности (12 478 рублей), сообщает пресс-служба ВЦИОМ.

Больше 80% россиян называют бедными тех, кому не хватает средств на еду и одежду. В прошлом месяце эта группа составила 35%. По мнению специалиста центра Ивана Лекомцева, за время экономического кризиса жизнь в стране сильно подорожала, что сказалось на уровне жизни граждан.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров