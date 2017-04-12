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Главные новости Курганской области
14:57  12 апреля 2017 1

В Кургане водители жалуются на дорогу, которую ремонтируют второй год. ФОТО

Разбитая дорога по улице Станционная в Кургане., разбитая дорога, улица станционная, скорая помощь, ямы в асфальте
Асфальт за зиму превратился в полосу препятствийФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские водители единогласно признают самой разбитой улицу Станционную. С наступлением тепла в асфальте появились ямы, которые трудно преодолеть на обычных легковых автомобилях. «Как после бомбежки», — говорят водители.

Улицы Станционная и К. Мяготина планировали ремонтировать в прошлом году, сняли верхний слой асфальта, но ремонт так и не успели сделать из-за того, что возникли сложности с проведением аукционов и поиском подрядчиков. Их нашли только с третьего захода, когда начинать работы было уже поздно.

Незавершенный ремонт обещают закончить в 2017 году. За это время состояние дорог стало значительно хуже. Об этом еще прошлой осенью предупреждал эксперт регионального отделения ОНФ Владимир Иванов. В разговоре с «URА.RU» в среду, 12 апреля, он выразил надежду, что к ремонту аварийных участков приступят в ближайшее время. «Сейчас во главе департамента (развития городского хозяйства горда Кургана — прим. ред.) стоит дорожник Андрей Нелюбин, надеюсь, ситуация изменится», — отметил эксперт.

По улицам Станционной и К. Мяготина проходят маршруты многих автобусов. В городском отделе ГИБДД «URA.RU» заверили, что постоянно держат на контроле состояние дорог в Кургане.

Как сообщает администрация города, на улицах города все еще остаются ледяные и снежные глыбы, которые пока не позволяют приступить к дорожным работам.

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В таких ямах можно запросто лишиться колес Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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