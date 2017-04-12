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Главные новости Тюменской области
14:38  12 апреля 2017 2

В Тюмени перед 14 апреля начались провокации. Используют несовершеннолетних

Эстафета паралимпийского огня
Полиция задержала несовершеннолетнего расклейщика листовокФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правоохранительным органам Тюмени пришлось реагировать на политическую провокацию: накануне в городе незаконно начали расклеивать листовки с рекламой ролика «Он вам не Димон!». Расклейщиком оказался 17-летний подросток Глеб Ш.

Материалы по правонарушению переданы в административную комиссию, которая должна решить, как наказать молодого человека за нарушение правил благоустройства. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Портал «Медиазона» со ссылкой на слова молодого человека сообщил, что изначально на него хотели возбудить уголовное дело за экстремизм, однако «передумали». При этом, пояснил студент, ему не выдали копию показаний, изъяли телефон и листовки, и из отделения полиции он вышел «пустой, без документов, без всего».

Источник агентства, близкий к правоохранительным органам, предположил, что действия студента могли быть провокацией в преддверии заявленного открытия в Тюмени штаба Алексея Навального. «Его точно так же привлекли бы к административной ответственности, если бы он справлял нужду в общественном месте, — отметил источник. — Со стороны полиции, понятно, никакой политизации в этом нет. Но для пиара оппозиции история очень пригодилась».

На странице молодого человека в соцсетях опубликованы фотографии с прошедшего в Тюмени 26 марта митинга против коррупции — судя по всему, Глеб Ш. выступал с трибуны в числе прочих активистов. В качестве «места работы» в профиле его аккаунта указано «Команда Навального/Тюмень».

Получить комментарий самого Глеба оперативно не удалось.

Валерий Дорофеев
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