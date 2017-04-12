15:00 12 апреля 2017 0

Партия Буркова объявила войну Николаю Смирнову (на фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловское региональное отделение «Справедливой России» проведет серию митингов за отставку министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Как сообщил «URA.RU» лидер партийной фракции в Заксобрании Андрей Жуковский, эсэры подозревают чиновника в нарушении финансовой устойчивости фонда капремонта и проведении ремонта домов в Екатеринбурге за счет средств, собранных жителями других городов.

Андрей Жуковский напомнил, что областное законодательство запрещает тратить на ремонт зданий в любом муниципалитете более 90% от суммы, собранной жителями этой территории в предыдущем году. В случае с Екатеринбургом это правило нарушается. Николай Смирнов сообщил в официальном письме на имя депутата, что в 2016 году жители областного центра перечислили в фонд капремонта 1,94 млрд рублей, а израсходовано — 3,74 млрд рублей.

«Получается, что жители других городов оплатили ремонт в Екатеринбурге минимум на 1,8 миллиарда рублей», — предполагает Жуковский. Коллеги депутата не исключают, что Николай Смирнов пошел в прошлом году на дополнительные расходы, так как находился под угрозой отставки. Жуковский также подчеркнул, что избиратели недовольны качеством капремонта.

Сам Николай Смирнов называет выдвинутые против него обвинения «полной чушью». Он поясняет, что значительное превышение расходов над доходами в Екатеринбурге отчасти связано с заключением контракта на поставку и установку в областном центре 1002 пассажирских лифтов: «Это почти два миллиарда рублей, которые мы будем выплачивать в течении трех лет. Все лифты будут установлены до конца мая 2017 года».

Министр также подчеркнул, что на 2016 год перешли финансовые остатки на счетах фонда предыдущего года: «В 2015 году фондом руководил представитель „Справедливой России“ Александр Караваев. Под его руководством фонд не заключил контракты на всю сумму, которая была собрана. Более того, в 2016 году мы расторгли более 20 заключенных Караваевым контрактов и заново их отторговали». Руководитель ведомства также отметил, что наибольшее число претензий по качеству ремонта высказывается к фирмам, допущенным к работам Александром Караваевым.

Смирнов подчеркнул, что итоги работы фонда за 2016 год проверяли профильное областное министерство и Росфиннадзор, которые не нашли в деятельности организации серьезных нарушений. «Я бы призвал уважаемых депутатов пользоваться достоверными данными, не вводить людей в заблуждение. Необдуманные высказывания могут привести к снижению собираемости платежей граждан и, как следствие, к снижению объемов капитального ремонта», — подчеркнул чиновник.

Александр Караваев, в свою очередь, опровергает слова министра: «Министерство может как угодно манипулировать данными. Но есть записанные в законе четкие определения и есть статистика.

И статистика показывает, что результаты работы фонда в 2015 году были как минимум не хуже результатов работы в 2016 году». Караваев также ставит под сомнение решение министерства заменить лифты в домах, капитальный ремонт которых был запланирован лишь на 20-е годы.

В самой партии пока не определились с датой и форматом проведения митингов. Депутат Заксобрания, секретарь бюро областного совета «СР» Дмитрий Ионин, заявил, что впервые слышит о таких акциях: «На уровне партии они точно никогда не обсуждались. По проблематике капремонта мы работаем точечно, по конкретным обращениям жителей. Оказываем им юридическую и организационную помощь».

Александр Караваев считает митинги необходимыми, «чтобы тема расходования собираемых с жильцов средств обсуждалась максимально публично». Лидер партотделения, депутат Госдумы РФ Александр Бурков объяснил, что общеобластную акцию должен согласовать региональный совет партии: «У нас внутренняя демократия. Если у кого-то есть хорошая инициатива, мы ее обсуждаем совместно и принимаем необходимые решения. Программа капремонта действительно исполняется с проблемами, и поднимать этот вопрос нужно».

Тема проблем в сфере ЖКХ — ключевая для всех избирательных кампаний «Справедливой России». Александр Бурков строил на ней кампании как в Свердловской области, так и в масштабе всей страны в ходе кампании по выборам депутатов Госдумы. В настоящее время Бурков делает все, чтобы стать консолидированным кандидатом в губернаторы Свердловской области от «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. Его команда уже распространяет на улицах Екатеринбурга печатную агитацию.