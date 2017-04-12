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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:37  12 апреля 2017 4

Назарбаев поручил перевести казахский алфавит на латиницу

Путин и Назарбаев. Саммит Россия - Казахстан в доме Севастьянова. Екатеринбург, путин владимир, назарбаев нурсултан, президент Казахстана, президент России
Назарбаев задумал языковую реформуФото: Иван Некрасов © URA.RU

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приказал перевести казахский алфавит с кириллицы на латиницу. Правительство страны до конца 2017 года должно составить подробный график по достижению данной цели.

Уже с начала следующего года в Казахстане будут готовить специалистов для обучения новому алфавиту, а также выпускать учебники нового образца для учеников средней школы, пишет «Эхо Москвы».

Лев Истомин
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