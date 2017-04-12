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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
15:33  12 апреля 2017 0

Все, как мы и писали. Юля Михалкова вернула себе расположение губернатора Куйвашева. Сегодня это увидит весь YouTube. ВИДЕО

Евгений Куйвашев прочитал стихи о любви к РодинеФото: скрин YouTube

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, актриса Юлия Михалкова, биатлонист Антон Шипулин и глава парусной флотилии «Каравелла» Лариса Крапивина прочитали стихотворение о любви к Родине. Каждый из выступающих с выражением проговорил по четверостишию на фоне зеленеющих лугов.

Как прекрасен этот мир, посмотри…

Эти яркие травы,

И поля, и луга,

И тенистые наши дубравы…

Как прекрасен этот мир,

Сиянье солнца в чистом небе,

И пенье птицы в тишине,

И аромат цветов душистых.

Всё это очень нужно мне.

Человек сотворён, чтоб мечтать,

Создавать красоты идеал,

Дома строить, сады разводить,

Чтобы мир совершеннее стал.

Человек сотворён, чтоб любить,

Дочерей, сыновей, матерей.

Он рождён для того, чтобы жить,

И счастливыми делать людей.

У данного поэтического опыта сразу два повода. Во-первых, таким образом чтецы решили поздравить уральцев с Днем космонавтики. Во-вторых, торжественные слова должны побудить гостей и жителей уральской столицы объединиться для борьбы с терроризмом.

«Сегодня Россия отмечает День космонавтики — дату, объединяющую миллионы наших граждан в гордости за свою страну. Только по-настоящему сплоченный народ мог сделать первые и такие важные для всего человечества шаги в освоении Космоса. И лишь объединившись, мы сможем справиться с вызовами современности. Наша страна находится на переднем крае борьбы с международным терроризмом. И сегодня все мы готовы сказать: нет террору, да — жизни! В годовщину первого полета человека в Космос и запуска первого искусственного спутника Земли в центре Екатеринбурга пройдет большой концерт, где мы еще раз сможем показать, что мы вместе, что нас объединяет славное прошлое и великое будущее нашей страны. Этот концерт соберет сотни жителей и гостей столицы Урала, а также людей, которые в этом ролике говорят: терроризм не пройдет, нас не запугать, жизни — да», — сообщается в аккаунте департамента информационной политики губернатора на Facebook.

Как сообщало «URA.RU» в своей еженедельной рубрике «Слухи», Юлия Михалкова вернулась в «высокий» светский круг. Некоторое время назад актриса вошла в конфликт с представителями свердловской власти и оказалась отлучена от важных кабинетов. Однако с недавних пор наблюдательные политики все чаще стали замечать актрису на мероприятиях, где присутствует губернатор. Из этого они сделали вывод, что Юлия вернула себе расположение влиятельных чинов.

Марк Бородин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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