16:15 12 апреля 2017 0

Один из обвиняемых - Максим Чайка - будет находиться в СИЗО еще месяц Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В среду, 12 апреля, Верх-Исетский суд Екатеринбурга оставил под стражей представителей группы похоронных компаний — так называемых «Дондиков». Один из организаторов группы Максим Чайка, а также исполнитель ряда эпизодов, в том числе и разбоя, Александр Шишкин останутся в СИЗО еще месяц.

Максим Чайка в среде похоронщиков считается одним из организаторов группы «Дондики» — скандально известной среди ритуальных агентств. Чайке инкриминируется целый перечень статей Уголовного кодекса, среди которых разбой в составе группы лиц по предварительному сговору. Но большая часть обвинений связаны с умышленным уничтожением или повреждением чужого имущества на значительные суммы. У Александра Шишкина — сходный «набор». Однако он был исполнителем группы эпизодов, а не организатором.

На стадии предварительного следствия выяснилось, что и Чайка, и Шишкин поджигали машины, принадлежащие сотрудникам конкурирующих агентств. Чайке вменяют организацию шести поджогов личных автомобилей конкурентов «из хулиганских побуждений». По версии следствия, он организовал избиение и ограбление владельца одной из ювелирных компаний, своего знакомого, а также ряд поджогов машин сотрудников конкурирующих фирм ритуальных услуг. Цель — запугать их и попытаться переделить рынок похоронных услуг.

Суд посчитал, что Александр Шишкин может скрыться читатели URA.RU

Шишкина заключили под стражу 13 мая, Чайку — 1 октября 2016 года. С этого времени оба находятся в СИЗО. Сейчас предварительное следствие заканчивается, начинается стадия знакомства с делом. Поэтому присутсвующие ждали решения суда с некоторым страхом — им казалось, что суд удовлетворит просьбы адвокатов о домашнем аресте или вообще отпустит обвиняемых под подписку о невыезде.

Потерпевшие в ходе судебного заседания категорически не были согласны с позицией защитников. «Мы боимся угроз. Чайка неоднократно следил за мной, говорил, чтобы я аккуратнее ходила по городу. Я знаю, на что способен этот человек. Я опасаюсь за свою жизнь и за жизнь своего ребенка», — сказала во время процесса потерпевшая Яна Митина.

«Мне постоянно звонят и рассказывают, что именно сейчас я делаю. И говорят, чтобы я был аккуратнее, — рассказал один из потерпевших в кулуарах. Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, Чайка фактически жил в Крыму, а не по месту регистрации. В воскресенье суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Шишкин, хотя и жил пять лет в Екатеринбурге, но прописан, тем не менее, в Ирбите. Суд посчитал, что они могут скрыться от следствия и попытаться оказать давление на других участников процесса.

«Дондики» — одна из групп, которые действуют на опасном и непубличном рынке криминальных услуг. Несколько лет назад человек с такой фамилией — Дондик — открыл похоронную компанию по адресу Белореченская, 10 (сейчас в нее входят: «Ритуал Хэлп», «ХАРОН», «Ритуал66» и ИП Малышев и некоторые другие). Через некоторое время он отошел от дел, но за организациями, которые ведут дела по этому адресу, закрепилось общее названием.«Дондики», занимающие примерно 30% рынка, решили увеличить свою долю путем выживания конкурентов.

Сотрудников других ритуальных служб начали избивать и жечь их автомобили. Количество испорченного имущества исчисляется десятками машин. Потерпевшие обращались в полицию, однако в большинстве случаев найти злоумышленников не удавалось.

Коллеги по рынку отмечают, что «дондиков» отличают полная беспринципность, пренебрежение нормами морали, полукриминальный уклон работы, но при этом тесные связи с правоохранительными органами.

Например, именно «дондиков» считают одними из организаторов схемы, когда информация об умершем человеке уходила в ритуальные агентства через милицию. Имея такие данные, недобросовестные похоронщики устраивали настоящую осаду убитых горем родственников. На счету «дондиков» — многочленные преступления, связанные в том числе с разбоями. Один такой эпизод — разбой в составе группы лиц по предварительному сговору — инкриминируется и Чайке.

Руководителями этой группы компаний принято считать Дениса Емельянова, Дениса Синяка, Николая Ермакова и Максима Чайку. Идейным вдохновителем называют Емельянова. Он обеспечивал «связь» с правоохранительными органами, часть этой деятельности курировал и Чайка.

Юрист Мария Лесных, которая, по данным собеседников агенства, сопровождает все схемы и консультирует рядовых сотрудников «Дондиков» читатели URA.RU

Сейчас задержана целая группа представителей «Дондиков». В их числе — один руководитель «Дондиков» Денис Синяк. Еще один лидер ОПГ «Дондики» — Денис Емельянов — находится в бегах. За решеткой и исполнители поджогов и нападений Аммосов, Объещиков, Брызгов и Кадочников. Под подпиской о невыезде находится только один из них — Брызгов, который, как было оглашено сегодня во время зачитывания приговора, заключил сделку со следствием.

Однако даже суды над членами «Дондиков» не остановили членов этой группы от попыток действовать вопреки закону. В то время, когда шло продление меры пресечения двум из них, остальные попытались прорваться по территорию Лесного кладбища и устроить там беспорядки.

Как рассказывают очевидцы, сегодня утром на нескольких машинах приехали «Дондики». Среди них был руководитель нескольких компаний Сергей Дивичук. Они попытались прорваться на территорию кладбища, но никаких законных оснований для этого у них не было. «Их не пустили, и они заблокировали выезд с кладбища. Пришлось вызывать полицию. Спустя некоторое время „Дондикам“ все же пришлось отогнать машины. Но два часа на кладбище и с кладбища не могли выехать машины ритуальных услуг», — рассказывает очевидец. Происходящее читатели агентства сняли на видео:

Как мы писали ранее, к «Дондикам» относят также юриста Марию Лесных, которая сопровождает все схемы и консультирует рядовых сотрудников. Задача — грамотно выстроить схемы мошенничества и «разводить» убитых горем людей. Организовывают эти сомнительные схемы и выезжают на кладбища агенты Евгений Фомин, Олег Масасин, Олег Бекленищев и Александр Барчук. Неоднократно замечен в этой компании и скандально известный похоронщик Дмитрий Малышев.