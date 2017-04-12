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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
15:13  12 апреля 2017 0

Губернатор Ямала улетел на Алтай: договорился о сотрудничестве и удивился

Дмитрий Кобылкин высоко оценил алтайскую продукциюФото пресс-службы правительства ЯНАО

Ямальская делегация в среду, 12 апреля, работает в Барнауле. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин уже провел переговоры с руководителем Алтайского края Александром Карлиным. Их итогом стало подписание соглашения о сотрудничестве в сферах торговли и науки, сообщает пресс-служба ямальского правительства.

Ямальская делегация в рамках визита побывала на нескольких крупных предприятиях Алтайского края. В их числе самый крупный за Уралом Барнаульский маслоэкстракционный завод компании «Юг Сибири» и высокотехнологичный Барнаульскй молочный комбинат.

«Я знал, что ямальцы приезжают в Алтайский край отдыхать, восстанавливать здоровье в Белокурихе. Но такое количество производственных объектов с глубокой переработкой сельхозпродукции было удивительно увидеть», — заявил Дмитрий Кобылкин, осмотрев предприятия.

Ямальский губернатор отметил перспективы сотрудничества регионов, которые откроет Северный широтный ход.

«Мы, к сожалению, пока не имеем прямого контакта по дорогам. Когда закончим строительство железной дороги „Северный широтный ход“, Алтайский край получит выход на арктический порт Сабетта, а там недалеко и до рынков Европы. Мне сегодня рассказывали, что когда-то алтайское сливочное масло поставляли в Великобританию по Оби и далее — по Северному морскому пути. Думаю, что мы к этому когда-нибудь вернёмся», — отметил Дмитрий Кобылкин.

Вячеслав Егоров
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