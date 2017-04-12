15:24 12 апреля 2017 0

Главный ревизор области Алексей Лошкин (справа) проверит хозяйство кунашакского главы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сразу два уголовных дела возбуждено в отношении чиновников Кунашакского района, сообщили «URA.RU» в СКР по Челябинской области. Экс-председатель контрольно-ревизионной комиссии района Эмилия Закирова обвиняется в подлоге, а глава Буринского сельского поселения Альфия Юсупова — во взяточничестве.

Назначение 26-летней красотки Закировой руководителем КРК в свое время вызвало немало пересудов. Кунашакцы припомнили ей дружбу со снохой бизнесмена и депутата Рафката Нигаматьянова. Он, в свою очередь, считается близким к ожидающему суда по обвинению в коррупции экс-главе района Вадиму Закирову и действующему главе Сибагатулле Аминову.

Последний заявил «URA.RU», что считает назначение Закировой «нормальным». Его позицию разделил и глава районного собрания (комиссия входит в зону ответственности представительного органа) Алексей Платонов, по мнению которого, Закирова полностью соответствовала требованиям к руководителю КРК. С этим не согласилась сначала прокуратура, а затем и СКР. Компетенцию и опыт, нужные для муниципальной службы, девушка подтвердила фиктивным трудовым контрактом. В реальности в указанной там организации она не проработала ни дня. Теперь Закировой грозят штраф до 80 тыс рублей, полугодовой арест либо исправительные работы.

Глава Новобурино Альфия Юсупова решила заработать 25 тыс. рублей на муниципальном имуществе. За эти деньги она разрешила земляку разобрать железобетонное покрытие улицы Школьной. Предприниматель успел вывезти 8 железобетонных плит и подготовить к вывозу еще 32, прежде чем разрушение дороги пресекли правоохранители. Покрывать Юсупову он не стал, и теперь она обвиняется в получении взятки и превышении полномочий. Чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы.

Кунашакский район возглавляет неофициальный «коррупционный рейтинг» муниципалитетов Южного Урала, уже несколько лет являясь поставщиком соответствующих новостей. В конце февраля был осужден экс-начальник управления имущественных и земельных отношений Кунашакского района Рустам Сатыбалдин, под суд попала обвиняемая в махинациях с землей глава Усть-Багарякского сельского поселения Эльза Газизова.

Последний визит сотрудники ФСБ нанесли в районную администрацию в начале 2017 года. Силовиков интересовали деятельность управления культуры районной администрации, которое возглавляет Оксана Юсупова. По итогам мартовского заседания антикоррупционной комиссии губернатор Борис Дубровский распорядился о внеплановой проверке района силами Контрольно-счетной палаты региона.