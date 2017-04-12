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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:28  12 апреля 2017 0

«Кто вас воспитывал?» Лавров на встрече с Тиллерсоном отчитал американских журналистов

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Сергею Лаврову не понравились манеры американских журналистовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову не понравились манеры американских журналистов, которые, не дожидаясь выступления дипломатов, стали наперебой выкрикивать вопросы.

Как только глава МИД России Сергей Лавров вошел в зал с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, с разных сторон журналисты обрушились с вопросами, пишет РИА «Новости». «Правда ли, что вы поддерживаете правительство Сирии? Как вы можете прокомментировать вчерашние заявления Белого дома?» — спросила одна из журналисток. «Есть ли у вас ответ на вчерашние заявления Белого дома?» — выкрикнула из другого конца зала ее коллега.

Сергей Лавров пресек все эти вопросы. «Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам?» — спросил глава российского дипломатического ведомства. После этого Лавров произнес небольшую речь, а затем предоставил слово американскому коллеге.

В финале глава МИД РФ обратился к одной из журналисток и сказал: «Теперь можете кричать». Журналисты снова начали выкрикивать вопросы, перебивая друг друга.

Переговоры Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова проходят в историческом доме — старинном особняке Зинаиды Морозовой, который сейчас принадлежит МИД России, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Нина Калинина
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