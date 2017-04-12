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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:43  12 апреля 2017 0

Украина стала главным поставщиком наркотиков в Россию

Клипарты и адресники. Сургут, спайс, фскн, героин, наркотики, соли
Синтетические наркотики везут в Россию украинцыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Основными наркодилерами «спайсов» в России стали Украины. Еще два года назад первенство по поставкам синтетических наркотиков в страну удерживал Китай.

Чаще всего в России изымаются психоактивные вещества амфетаминового ряда, рассказал Nation News начальник ГУНК МВД Андрей Храпов. При этом рекорд по поставкам бьет Украина. Следом идет Европа, откуда осуществляются поставки через Балтику, замыкает тройку Китай.

По данным Храпова, за 2016 год к уголовной ответственности за распространение синтетических наркотиков были привлечены 1398 граждан Украины, за три месяца 2017 года были задержаны еще 300 украинцев.

Нина Калинина
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