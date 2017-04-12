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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
16:06  12 апреля 2017 0

Пермские власти проигнорировали прощание с легендой медицины

Власти упустили возможность проститься с Анной РудаковойФото с сайта Пермской краевой клинической больницы

Руководство Пермского края пропустило прощание с бывшим главврачом областной больницы Анной Рудаковой, ушедшей из жизни в минувшее воскресенье. Как стало известно «URA.RU», отсутствие чиновников возмутило участников панихиды.

Накануне во вторник, 11 апреля, в Перми прошли похороны Анны Рудаковой, которая с 1951 года работала в краевой (ранее — областной) клинической больнице. В период с 1967—1989 годов была главным врачом этого медучреждения. Заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских наук, кавалер орденов и почетный гражданин Пермской области ушла из жизни 9 апреля на 92-м году жизни.

В некрологе, опубликованном на сайте краевой больницы, Анна Рудакова названа ключевой фигурой инновационных преобразований системы здравоохранения Прикамья второй половины XX века, автором и идеологом масштабной реконструкции медучреждения, создателем единой универсальной системы медицинского обеспечения.

Законодательное собрание Пермского края. Пленарное заседание 15 декабря 2016. Пермь, министр здравоохранения
Вадим Плотников не смог прийти на панихиду
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Как рассказал «URA.RU» один из участников гражданской панихиды, на прощание с умершей не пришли представители властей региона и, в частности, министерства здравоохранения Пермского края. «Анна Рудакова — это часть истории становления и развития медицины в Прикамье. Видимо, у властей нашлись дела поважнее», — отметил собеседник.

Известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников во вторник был в Москве и встречался с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, но были опубликованы слова соболезнования главы региона.

В минздраве «URA.RU» пояснили, что после известий о кончине Анны Рудаковой пресс-служба на сайте ведомства сразу опубликовала некролог по поручению министра Вадима Плотникова. Сам чиновник находился также в Москве на заседании коллегии Минздрава РФ и не мог присутствовать на похоронах. Однако, скорее всего, на гражданской панихиде по собственной инициативе были другие сотрудники и внештатные специалисты ведомства — говорят в краевом минздраве.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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