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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:59  12 апреля 2017 0

Врачи назвали причину смерти мужчины, пострадавшего при теракте в питерском метро

Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, реанимационное отделение, больница
У пострадавшего в теракте мужчины не выдержало сердцеФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Получивший множественные травмы при теракте с метро Санкт-Петербурга 40-летний Сергей Постнов умер в реанимации из-за сердечной недостаточности. Врачи бились за его жизнь на протяжении восьми дней.

«Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне полиорганной недостаточности», — рассказал порталу Life.ru источник в медицинской сфере. Он уточнил, что Сергею Постнову, который получил множественные осколочные ранения, переломы конечностей, внутренние травмы органов, за восемь дней провели около десятка сложнейших операций.

Он умер в половине первого ночи в реанимации. Сергей Постнов стал 14-й жертвой теракта в питерском метро, не считая смертника.

Информацию о смерти пациента подтвердила в своем Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. «Сегодня в 0:35 в Военной Медицинской Академии скончался один из тяжелой группы пострадавших», — приводит ее сообщение «Федеральное агентство новостей».

Как сообщала «Национальная служба новостей», на данный момент из 50 пострадавших в больницах остаются 36 человек.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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