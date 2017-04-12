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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:24  12 апреля 2017 0

Саакашвили предложил украинцам отгородиться от Донбасса стеной. ВИДЕО

Евромайдан. Киев (Украина), саакашвили михаил
Михаил Саакашвили призывает поставить стену на границе с ДонбассомФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил отгородиться от Донбасса стеной. При этом он уточнил, что к вопросу о возврате территории можно будет вернуться после разрешения всех проблем на Украине.

«Я за то, чтобы соорудить большую стену, отгородится от оккупированной части Донбасса и сконцентрироваться на остальной Украине», — написал Саакашвили своей странице в Facebook. Он заверил украинцев, что оккупированные территории вернет после того, как сможет победить коррупцию в стране и на Украине начнется развитие экономики.

С 15 марта Киев начал полную грузовую транспортную блокаду неподконтрольных территорий Донбасса. Однако из-за нехватки угля в стране был введен режим ЧС. 10 апреля на заседании Совета по нацбезопасности президент Петр Порошенко заявил, что ДНР и ЛНР продают топливо России, а та уже под видом своего собственного перепродает его Украине, напоминает «Национальная служба новостей».

В свою очередь глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что ни металла, ни угля республики Киеву продавать не собираются.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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