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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:33  12 апреля 2017 0

Госпрограмма «Жилье для российской семьи» провалилась. В АИЖК предлагают разработать новую

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, новостройка, квартира, новое жилье, ипотека, воздушные шарики, долевое строительство
Программа не выполнена из-за отсутствия финансовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Государственная программа «Жилье для российской семьи» не сработала. Об этом на заседании Общественного совета при Минстрое заявил глава Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник.

«Программа „Жилье для российской семьи“… не сработала, если мы назовем вещи своими именами… Она была лишена всяческого финансирования», — признал Плутник, слова которого приводит RNS.

По мнению главы АИЖК, нужно найти замену этой программе, чтобы можно было оказывать реальную поддержку государства как строителям, так и гражданам.

Госпрограмму «Жилье для российской семьи» запустили в 2014 году. Она была призвана увеличить объемы строящегося жилья экономкласса и поддержать отдельные категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Нина Калинина
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