16:40 12 апреля 2017 0

Сертификат - обязательное условие поставок продукции на экспорт Фото: Константин Новик © URA.RU

Первоуральский новотрубный завод Группы ЧТПЗ подтвердил соответствие системе экологического менеджмента стандарту ISO, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании. Аудиторы TÜV Rheinland Cert GmbH проверили соблюдение предприятием экологического законодательства и стандартов охраны окружающей среды при производстве труб и баллонов.

По результатам аудита система экологического менеджмента ПНТЗ соответствует требованиям стандарта ISO 14001:2004. Ресертификационный аудит системы экологического менеджмента состоится в конце 2017 года. Сертификация пройдет в соответствии с новой редакцией стандарта ISO 14001:2015.

«Группа ЧТПЗ придает большое значение экологическим аспектам деятельности предприятий компании и в полной мере исполняет требования природоохранного законодательства. Предприятия Группы ежегодно увеличивают финансирование экологических мероприятий, в 2017 году оно выросло на 10 процентов», — отметил управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.