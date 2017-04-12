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12 апреля 2017
16:40  12 апреля 2017 0

Трубники ЧТПЗ прошли европейскую экологическую сертификацию

ПНТЗ и 40-миллионная тонна продукции. Первоуральск, плавка металла
Сертификат - обязательное условие поставок продукции на экспортФото: Константин Новик © URA.RU

Первоуральский новотрубный завод Группы ЧТПЗ подтвердил соответствие системе экологического менеджмента стандарту ISO, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании. Аудиторы TÜV Rheinland Cert GmbH проверили соблюдение предприятием экологического законодательства и стандартов охраны окружающей среды при производстве труб и баллонов.

По результатам аудита система экологического менеджмента ПНТЗ соответствует требованиям стандарта ISO 14001:2004. Ресертификационный аудит системы экологического менеджмента состоится в конце 2017 года. Сертификация пройдет в соответствии с новой редакцией стандарта ISO 14001:2015.

«Группа ЧТПЗ придает большое значение экологическим аспектам деятельности предприятий компании и в полной мере исполняет требования природоохранного законодательства. Предприятия Группы ежегодно увеличивают финансирование экологических мероприятий, в 2017 году оно выросло на 10 процентов», — отметил управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.

Алексей Шумов
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