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Главные новости Курганской области
18:28  12 апреля 2017 0

ГИБДД накажет мэрию Кургана за выбоины на дорогах. «Проблемы есть на всех улицах»

Разбитая дорога по улице Станционная в Кургане., разбитая дорога, улица станционная, ямы в асфальте
Госавтоинспекция подключает к работе прокуратуруФото: Игорь Меркулов © URA.RU

За первую неделю апреля городской отдел ГИБДД выдал 25 предписаний департаменту развития городского хозяйства администрации Кургана об устранении нарушений содержания дорог. В марте таких предписаний было 46, сообщили «URA.RU» в отделе пропаганды Госавтоинспекции.

Как пояснил заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД города Кургана Владимир Кудрин, в весенний период инспекторы контролируют состояние дорожной сети в ежедневном режиме. «Единичные участки дорог в городе отвечают требованиям. Проблемы есть на всех улицах», — отметил он.

Среди наиболее проблемных Кудрин назвал проспект Машиностроителей: участок от Голикова до Чернореченской в выбоинах несмотря на то, что ремонт был относительно недавно. «На проспекте Голикова разрушается дорожное покрытие, в том числе на мостовой конструкции. На перекрестке с улицей Родькина — колейность, которую мы неоднократно требовали устранить, теперь там образовались выбоины. Серьезные проблемы на улице Омская: по двум адресам (Омская, 133 и 145) в прошлом году было несколько ДПТ — пробивание колес. В этом году на том же месте опять произошли ДТП», — сообщил Кудрин.

За неисполнение предписаний в отношении департамента развития городского хозяйства было составлено 14 административных протоколов по фактам непринятия мер по устранению недостатков в установленные законом сроки. На устранение колеи, к примеру, дается 10 дней. Протоколы направлены для рассмотрения в мировой суд города Кургана.

В отношении мэрии Кургана с начала апреля составлено 6 административных протоколов за неисполнение в срок предписаний ГИБДД и один протокол за нарушение правил содержания дорог в безопасном для движения состоянии. Возбуждено одно административное расследование за нарушение правил содержания дорог.

Информация о выявленных нарушениях направлена в прокуратуру Кургана для принятия мер прокурорского реагирования. «Радует, что второй день по городу ходит универсальная дорожная машина, — отметил Владимир Кудрин. — В предыдущие годы на ямочный ремонт выходили позднее. Ямочный ремонт — это временная мера, его хватает на один сезон».

Анна Бояркина
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