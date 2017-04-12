Екатеринбургская гордума вышла из перемирия «города» с «областью»

18:25 12 апреля 2017 0

Евгений Ройзман пока не может устранить конфликт в гордуме Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Группа депутатов екатеринбургской гордумы ведет активные переговоры о возобновлении противостояния с администрацией города и курирующим ее первым вице-губернатором Владимиром Тунгусовым. Первые акции неповиновения они проведут в течение ближайшего месяца.

Формальным поводом для изменения расстановки сил в думе стал отказ близких к мэрии депутатов голосовать за перевод своего коллеги Константина Киселева на оплачиваемую форму работы. Несмотря на то, что 10 апреля его кандидатура была одобрена всеми участниками оперативного совещания по подготовке к заседанию гордумы, на самом пленарном заседании 11 апреля вопрос был неожиданно заблокирован.

«Еще в 2012 году была достигнута договоренность, что депутаты гордумы по очереди на какой-то срок переводятся на оплачиваемую форму работы. Считалось, что благодаря этому они получают важный опыт работы с администрацией города, изучают систему работы с мэрией „изнутри“. До последнего времени эта система работала без сбоев. Но на Киселеве она дала осечку», — пояснил «URA.RU» один из депутатов.

По информации другого депутата, Киселева «забраковали» по указанию Владимира Тунгусова. И эта команда стала неожиданностью даже для ориентированных на Тунгусова депутатов. Главной причиной, говорят инсайдеры, стали прежние инициативы Киселева об отставке сити-менеджера Александра Якоба, а также его последняя критика в адрес мэрии.

Сразу несколько депутатов заявили, что данный шаг стал поводом для распада консолидированной думы на несколько враждующих частей: «Возникшая после примирения областных и городских властей консолидация была очень условная. Конфликты и непонимания сохранялись. Но депутаты были вынуждены пожимать друг другу руки. Сейчас у них появился повод этого не делать».

Несколько недовольных депутатов проводят встречи с коллегами, договариваясь о совместных действиях. Ожидается, что уже на следующем заседании они могут заблокировать важные для мэрии решения, либо выступить с резкими заявлениями. Однако свои фамилии они пока не афишируют.

Единственным, кто согласился дать комментарий от своего имени, стал депутат Дмитрий Головин: «Депутаты, которые не проголосовали за Киселева, нарушили важные договоренности. Они открыли ящик Пандоры. И они должны осознать, что выпущенное ими ядовитое жало ударит по ним самим».

По одной из версий, именно Дмитрий Головин возглавит новую оппозиционную группу.