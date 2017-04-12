Пермские студенты готовят массовые акции протеста

16:55 12 апреля 2017 0

Митинг за безлимитный проездной уже прошел в Перми в марте. Будут еще акции протеста Фото: Анна Белкина

Активисты общественной организации Перми «За безлимитный проездной» возмущены ответом, который пришел им из Кремля. Они намерены устраивать пикеты и митинги, чтобы добиться ограничения числа поездок по проездному билету.

Пермские студенты получили ответ на свое обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Напомним, они просили главу государства повлиять на чиновников Перми в вопросе отмены ограничения числа поездок по льготному проездному. Администрация президента переадресовала вопрос краевым чиновникам. Те подтвердили, что меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан не являются обязанностью муниципального образования и осуществляются по мере возможности.

«С 1 апреля 2017 года устанавливается дополнительная мера социальной поддержки, которая предоставляется в виде 40-процентной скидки от действующего тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам на оплату поездок по муниципальным маршрутам с использованием льготного проездного документа на 60, 90 и 120 поездок в месяц и возможностью его последующего пополнения на 30 и 60 поездок, но не более 120 поездок в месяц», — говорится в документе за подписью первого зампреда краевого правительства Владимира Рыбакина.

Активисты движения «За безлимитный проездной» возмутились ответом, который пришел им из Кремля. «После получения нашего обращения все было так: московские чиновники выслали запрос в администрацию нашего города с вопросом „Чо у вас там?“. А наши местные ответили: „Все норм!“. У чиновников там все нормально, а на студентов плевать. Очевидно, что надо усиливать наши коллективные действия и наращивать давление», — отреагировали они в соцсетях. Сейчас студенты намерены провести серию акций протеста против проездного с ограниченным количеством поездок.

«Помимо протестных акций (пикеты, флешмобы, митинги) планируем работать с депутатами, которые нам оказывают поддержку. Собираем статистические данные. Обрабатываем результаты своего опроса, который проводили среди студентов ссузов и вузов. Получаем данные по поездкам и числу продаж проездных от МКУ „Гортранс“, данные по поездками от компании „Один билет“», — рассказал «URA.RU» активист движения «За безлимитный проездной» Егор Комягин. Кроме того, активисты намерены разработать свой проект проездного документа с неограниченным числом поездок.

Между тем в соцсетях стали появляться сообщения, что вместо одной поездки валидаторы в пермских автобусах списывают с проездного сразу несколько. «Еще в марте я закинул деньги на проездной, как и полагается, 1080 рублей. Отъездил три дня от силы, а на четвертый день мне сказали, что у меня истек срок действия! Ладно, отпустил эту ситуацию и думал, что мало ли сбой. Отъездил весь март за деньги. А мне с тремя пересадками шесть дней в неделю это далось, мягко говоря, не круто! Но каково же было мое удивление, когда я купил проездной в апреле, отъездил 10 дней и именно сегодня в это мать его недоброе для меня утро мне сказали, что у тебя кончились поездки! Гортранс, шли бы вы туда куда не летят самолеты и не едут поезда», — написал молодой человек в группе ВК «Подслушано Пермь».

В пресс-службе мэрии корреспонденту «URA.RU» пояснили, что к ним не поступало жалоб на то, что поездки по проездному кончаются подозрительно быстро. «В случае возникновения сбоя в работе электронной карты, необходимо обратиться в службу поддержки МКУ „Гортранс“ по телефону 260-48-30», — советуют в администрации Перми.