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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:51  12 апреля 2017 0

Машинист, спасший пассажиров в питерском метро, вышел на работу

Метрополитен, метро, поезд, метрополитен, прибытие, общественный транспорт
Машинист метро, в составе которого произошел теракт, вышел на работуФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Машинист поезда метрополитена Санкт-Петербурга Александр Каверин, который вел состав, взорванный в тоннеле на перегоне между «Технологическим институтом» и «Сенной», уже вышел на работу. После теракта он взял всего несколько выходных, чтобы восстановить силы.

50-летний Александр Каверин приступил к своей работе еще в конце прошлой недели, узнало «Федеральное агентство новостей». Чтобы оправиться от произошедшего, он попросил лишь несколько дней отгулов.

Стаж машиниста на данный момент составляет 15 лет.

Машинист Каверин рассказал, что 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» начали суетиться пассажиры первого вагона, а затем поступать звонки из других вагонов. Он принял решение не останавливать состав в тоннеле, а доехать до платформы. Его действия спасли жизнь многих людей, пострадавших в теракте.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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