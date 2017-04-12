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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
17:07  12 апреля 2017 0

«Все заволокло черным дымом». В Екатеринбурге — пожар в строящемся 31-этажном доме. ФОТО

Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, пожар, тушение огня, огонь
Ликвидировать возгорание удалось до прибытия огнеборцев (фото из архива)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В столице Урала произошел пожар на Юго-Западе, на перекрестке Московская — Волгоградская. Об этом «URA.RU» сообщили читатели — они прислали в редакцию фотографии задымленного двора.

«Все небо заволокло дымом, не видно даже соседнего дома, — сообщила агентству читательница Наталья, проживающая в ЖК „Апельсин“ на ул. Островского, 1. — И пахнет чем-то едким. Дым идет со стороны улицы Московской».

Как уточнили «URA.RU» в Главном управлении МЧС по Свердловской области, возгорание произошло на площадке строящегося 31-этажного дома по адресу ул. Московская, 198 (это будет самая высокая «башня» жилого комплекса «Московский двор».

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что на стройплощадке горел строительный мусор. Огонь потушили сами строители еще до приезда огнеборцев. «На место выезжали три единицы техники и 8 человек экипажа», — сообщили агентству в пресс-службе спасательного ведомства.

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Фото: читатели «URA.RU»

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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