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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:59  12 апреля 2017 0

СКР выясняет местонахождение Ходорковского. Опального олигарха хотят экстрадировать в Россию

Михаил Ходорковский. Киев, ходорковский михаил
Михаила Ходорковского подозревают в убийствеФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Следственный комитет России вычисляет местонахождение экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Следствие намерено требовать его экстрадиции в Россию, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, в том числе направленные на получение достоверной информации о месте нахождения обвиняемого для решения вопроса о его экстрадиции в Российскую Федерацию», — цитирует Петренко «Газета.Ru».

Следователи расследуют уголовное дело, согласно которому Михаила Ходорковского обвиняют в тяжких преступлениях, связанных с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушениями на убийство управляющего фирмой «Ист Петролеум Хандельсгез м. б. Х» Евгения Рыбина, уточняет информагентство Nation News.

Нина Калинина
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