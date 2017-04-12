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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
17:20  12 апреля 2017 0

Жителей уральского города оградили от питьевой воды навесными замками. ФОТО

Получить ключ от замка можно, только если подписать договор с горводоканаломФото: читатель "URA.RU" Евгений

В Алапаевском горводоканале Свердловской области придумали необычный способ пополнения своего бюджета. Уличные колонки, где горожане набирали питьевую воду, заблокировали навесными замками. Ключи от них получат только те, кто подпишет договор с поставщиком воды. Об этом «URA.RU» рассказали местные жители.

Фотографию одной заблокированной колонки в редакцию прислал житель Алапаевска Евгений. «По всему городу, где люди брали питьевую воду, на колонки повесили замки. Предложили всем, кому надо ключи от замка, идти и заключать договор с водоканалом, — возмутился горожанин. — А если у меня по какой-либо причине отключат воду, то я не смогу набрать воду даже на колонке».

В Алапаевском горводоканале «URA.RU» оперативно не прокомментировали ситуацию. По телефону журналисту агентства заявили, что ответственный за общение со СМИ отсутствует, и предложили позвонить завтра, 13 апреля.

Сергей Дианов
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