17:32 12 апреля 2017 0

Общество глухих намерено бороться за права многодетной матери Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Всероссийское общество глухих заявило о дискриминации в отношении многодетной матери из Свердловской области. Чиновников обвиняют в том, что на судебном процессе, где рассматривался этот вопрос, не присутствовал сурдопереводчик.

Всероссийское общество глухих подняло вопрос о нарушении прав глухонемой 36-летней жительницы города Алапаевска Оксаны Белобородовой. Суд забрал у женщины семерых детей после того, как ее муж бросил семью.

«Общество глухих обеспокоено нарушением прав инвалида по слуху, в том числе права на доступную среду, на доступ к информации. Почему не был предоставлен сурдопереводчик на судебный процесс? Тогда как органам власти доподлинно известно, что такие услуги предоставляются инвалидам по слуху, — говорится в заявлен ВОГ. — За инвалида решили, что он в состоянии понять обращенную к нему речь и не нуждается в сурдоуслугах, а в случае чего можно обратиться письменно. Возникает вопрос почему решил за нее?!»

Ранее органы опеки мотивировали отсутствие сурдопереводчика тем, что им хорошо известно, что Белобородова умеет читать по губам, а также воспринимает печатный текст.

Получить комментарий по поводу заявления общества глухих в управлении соцполитики Алапаевска «URA.RU» не удалось, так как человек, занимавшийся делом Белобродовой сегодня отсутствует.

Известно, что сейчас малыши помещены в приют. Органы опеки объяснили: решение принято не из-за тяжелого материального положения Белобородовой, а потому, что женщина пьет. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что будет способствовать тому, чтобы детей вернули матери, сообщает «АиФ-Урал».