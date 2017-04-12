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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
17:40  12 апреля 2017 0

Сферу инноваций югорского госуниверситета отдали человеку с сомнительной биографией

Адресники. Ханты-Мансийск, югу, югорский государственный университет, образование
За инновационную деятельность ЮГУ теперь отвечает Владислав НусиновФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Центр инноваций и развития «Югорского государственного университета» возглавил Владислав Нусинов. Югорчанин в ходе коррупционного скандала покинул пост директора «Медицинского информационно-аналитического центра» (МИАЦ). Также фамилия экс-чиновника упоминалась в деле об убийстве во время новогоднего корпоратива сотрудника МИАЦ Дениса Бородиневского.

Официальная информация, согласно которой за научную и изобретательскую деятельность ЮГУ теперь отвечает Нусинов, опубликована на сайте образовательного учреждения.

Владислав Нусинов устроился на работу в ЮГУ

По данным ЮГУ, к Владиславу Нусинову можно обращаться по вопросам совместных научных проектов и коммерциализации научных разработок. Ранее бывший чиновник также возглавил ОАО «Информационно-расчетный центр» (ИРЦ) Ханты-Мансийска. Предприятие принадлежит муниципалитету и собирает с горожан плату за коммунальные услуги.

Получить комментарии Владислава Нусинова не удалось. Мобильный телефон, указанный на сайте университета, не отвечает. Ректор ЮГУ Татьяна Карминская комментировать ситуацию отказалась, сославшись на высокую занятость. «У нас лекция по нейросетям. Обратитесь в пресс-службу», — сообщила она.

В пресс-центре образовательного учреждения также затруднились ответить на вопрос о назначении Нусинова на новую должность.

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Владислав Нусинов покинул должность директора МИАЦ в марте 2016 года после череды скандалов. Как ранее сообщало «URA.RU», по данным источника агентства в силовых структурах Югры, чиновник был вынужден сложить полномочия после антикоррупционных проверок в МИАЦ, инициированных губернатором Югры Натальей Комаровой, а также правоохранительными органами региона. Центр проводил сомнительные закупки и засветился в резонансном скандале с антиклещевыми обработками.

Нусинова связывали с экс-директором окружного депздрава Александром Филимоновым, также ушедшим в отставку на фоне обысков полиции и ФСБ в его ведомстве. Владислав Нусинов также был участником скандала с убийством Дениса Бородиневского на корпоративе МИАЦ — именно с директором центра, входящим на тот момент в региональный политсовет «Единой России», подрался молодой сотрудник, которого после этой потасовки забил до смерти начальник юротдела МИАЦ Евгений Власов.

Эльдар Булатов
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