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12 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:22  12 апреля 2017 0

Японские военные испугались самолетов России у своих границ

День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., самолет, стрижи, истребитель, авиашоу
Российские военные самолеты приблизились к границам ЯпонииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Истребители ВВС Японии поднялись по тревоге в связи с появлением шести российских самолетов вблизи границ страны. Об этом сообщили в штабе сил самообороны Японии.

В штабе уточняют, что облет вдоль побережья со стороны Японского моря совершили два бомбардировщика-ракетоносца ТУ-95 и два противолодочных самолета ИЛ-38, сообщает РИА «Новости». Кроме того, два дальних противолодочных самолета ТУ-142 облетели с противоположной стороны вдоль Тихоокеанского побережья.

По данным военного ведомства Японии, Ту-142 были замечены над островами Южных Курил, а потом они приблизились к японской границе, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Военные Японии уточнили, что нарушения границ воздушного пространства страны не зафиксировано.

Нина Калинина
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